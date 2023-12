Porto-Vecchio : le Pickleball gagne du terrain dans la Cité du Sel

Créé en 1965 aux Etats-Unis sur l'île de Bainbridge près de Seattle, dans l'État de Washington, le Pickleball est un sport de raquette qui combine des éléments du tennis, du badminton et du tennis de table. Il se joue avec une raquette et une balle perforée sur un

terrain de badminton au-dessus d'un filet de tennis modifié.

Ce sport, pouvant se pratiquer indifféremment en extérieur ou en intérieur, selon les saisons, peut, aussi bien, se jouer en double ou en individuel.





Discipline intergénérationnelle par excellence le Pickleball effectue depuis 2021 une percée remarquée à Porto-Vecchio où le club de tennis local, à savoir le RCPV, connaît une belle affluence, avec une trentaine de joueurs réguliers, lors des séances qui se déroulent au COSEC des Quatre-Chemins tous les samedis de 14h30 à 18h30. Une pratique où l'on retrouve des joueurs confirmés, habitués des courts de tennis, mais aussi des pratiquants plus néophytes.

Une discipline qui, de l'aveu même du président du RCPV Olivier Maisetti, permet au plus grand nombre de s’exprimer : « Le Pickleball est vraiment un sport très convivial et qui ne présente pas de difficultés majeures. Au niveau de l’apprentissage, on constate que les fondamentaux parviennent à s’acquérir très rapidement car tout est basé sur le plaisir du jeu avec de longues périodes d’échanges et cela est vraiment plaisant. Lors des séances qui se déroulent au COSEC des Quatre-Chemins, l'ambiance est vraiment très bonne. C’est une discipline adaptée à tous les âges indépendamment de la condition physique. Au sein du club nous pratiquons le Pickleball surtout en double ce qui renforce la convivialité. Nous fournissons le matériel que ce soit les raquettes et bien entendu les balles. En période hivernale c’est vraiment plaisant de pouvoir jouer en intérieur. C’est un atout supplémentaire pour le Pickleball ».





Pour de plus amples informations sur le Pickleball il convient de contacter le Raquette Club de Porto-Vecchio au 07 72 20 53 20.