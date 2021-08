Porto-Vecchio : la 11e Fête du Sport, samedi, au Prunellu

Plus de 25 associations vont être, de 10 heures à 18 heures, à la disposition d'un public le plus large possible pour découvrir ou redécouvrir les activités proposées dans la troisième ville de Corse.

Bien entendu, en raison de l'épidémie de Covid 19, les consignes sanitaires seront en vigueur lors de cette journée où le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires.

Des disciplines traditionnelles jusqu'à celles de pleine nature, les très jeunes et les moins jeunes pourront faire leur choix, lors de cette journée où des démonstrations seront, également, mises en place.

Rendez-vous, donc, samedi à 10 heures au complexe sportif du Prunellu.