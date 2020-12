Porto-Vecchio : des ceintures pour la reprise des judokas

Une reprise quand même en pente douce même si la joie de retrouver les cours est évidente, malgré des consignes sanitaires très strictes en lien avec l'épidémie de Covid 19.

Ceinture blanche (1 liseré): Karim, Nawfel, Adam.

Ceinture blanche (2 liserés): Gabriel, Kara, Arthur, Yseult.

Ceinture blanche et jaune: Kyllian, Francescu.

Ceinture jaune: Bastien, Francesco, David.

Ceinture jaune-orange: Matis.

Si les enfants sont heureux, l'encadrement technique ne cache pas, non plus, sa joie et même si le temps perdu ne se rattrape pas, ce soir Marion et Gilles Seydoux ont remis leur ceinture à treize jeunes récipiendaires qui attendaient cela depuis le mois de juin. Une très bonne entrée en matière en cette période de fin d'année avec ces ceintures qui viennent récompenser une belle progression. Ces remises se poursuivront vendredi avec les plus grands.En attendant voici la liste de ces heureux récipiendaires du bout de l'an.