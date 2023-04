Porto-Vecchio : beau succès pour le sixte de la MiLo

Après un coup d'envoi donné en milieu de matinée on accédait, en début d'après-midi, aux phases à élimination directe.

Dans ce dernier carré, Le FC Mosquée l'emportait sur l'AS Pifano 3 buts à 0, alors que dans l'autre demi-finale, le Cirque, au terme d'une rencontre offensive, disposait de Figari 5 buts à 4.





La finale était indécise les deux équipes étant dos à dos à l'issue du temps réglementaire sur la marque de 2 à 2. Il fallait en passer par les tirs au but pour connaître le lauréat de ce tournoi.

Une séance qui a été au finish et c'est le FC Mosquée qui a pris le meilleur sur l'équipe du Cirque 6 tirs au but à 5.