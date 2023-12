Porto-Vecchio accueille la 4ème édition de la "Journée Avenir Animale"

Au programme, des conférences et des débats animés par des experts tels que Catherine Helayel, ancienne avocate spécialisée dans le droit des animaux, Sabrina Krief, primatologue et professeure au MNHN de Paris, et Thierry Hoolans, éthologue spécialisé dans les effets sonores sur la faune sous-marine.

Des photographes animaliers de renom comme Alexandre Mondoloni, qui a troqué son fusil pour un appareil photo, et Patrice Graziani, spécialiste des clichés du mouflon dans la région de Bavella, seront présents pour partager leur passion.

Les stands d'associations locales de défense animale et de refuges seront également présents, offrant aux visiteurs l'opportunité de découvrir les initiatives locales en faveur des animaux.

Le programme débute à 10h avec l'ouverture des portes, suivi d'un pot d'ouverture à 10h20. Les conférences couvriront divers sujets, de l'univers sonore des profondeurs marines à la compréhension des émotions des animaux domestiques, en passant par la protection du parc national de Waza au Cameroun.