Porto-Vecchio : Un tournoi de Futsal pour lutter contre le cancer du sein

GAP le Vendredi 13 Décembre 2019 à 15:39

Le dimanche 30 décembre l'association La Vie en Rose présidée par Amélie Giovanni organise, à partir de 10 heures, au complexe sportif du Prunellu à Porto-Vecchio un tournoi de Futsal qui permettra de récolter des fonds au profit de la lutte contre le cancer du sein. Les équipes seront composées de cinq joueurs plus trois remplaçants. Le montant des droits d'engagement est de 60 euros. Ceux-ci seront, donc, entièrement reversés à l'association La Vie en Rose. Pour de plus amples informations il est possible de contacter les organisateurs au 06 14 92 94 55.

