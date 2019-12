Porto-Vecchio : Un tournoi de Futsal pour la bonne cause

Au-delà du plaisir du jeu, il s'agissait pour la dizaine de formations qui prenait part à cette manifestation d'œuvrer au profit d'une bonne cause et dans ce cas précis il s'agissait de participer à la lutte contre le cancer du sein. De ce fait l'ensemble de la recette de la journée, soit 1.200 euros, a été reversée au profit de cette noble cause.





Pour la petite histoire on retiendra, quand même, que dans le dernier carré, le FC Capi venait à bout du FC Spunse 3 à 2. Dans l'autre demi-finale, la Team éliminait K Juice 4-3. La finale, jouée en milieu d'après-midi, permettait à La Team de remporter ce tournoi par 4 buts à 3 aux dépens du FC Capi. Mais l'essentiel n'était, bien entendu, pas là.