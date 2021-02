Porto Vecchio. Un beau démarrage pour l’Epicerie Responsable

"C’est très bien que ce lieu existe en centre-ville, cela le redynamise, c’est positif surtout en cette période." lance Marianne qui ce samedi matin franchi, pour la première fois de l'épicerie participative et collaborative qui a ouvert ses portes il y a six mois dans la haute-ville. Née sous forme associative ce "commerce" a vu le jour à la suite du mouvement des gilets jaunes, les membres qui la composent s’étaient en effet "réunis dans l’objectif de véhiculer des valeurs communes, en agissant à l’échelle de leur ville. "





Pour adhérer à l’association, deux formules possibles : une cotisation annuelle de 24€ soit 2€ par mois, avec du bénévolat sur la base du volontariat au seins de l’association ou l'achat d'un ticket de caisse d’un montant de 1€ par passage, qui est plus avantageuse pour les vacanciers par exemple.

Tenue par des locaux qui souhaitent soutenir l’agriculture régionale et les producteurs locaux, l'épicerie donne aussi la possibilité aux porto-vecchiais (et pas seulement) de consommer des produits de qualité au juste prix en développant le circuit cour, et l’économie circulaire. De cette manière, les adhérents non professionnels peuvent aussi proposer à la vente par exemple, le surplus de leur potager. Certains des produits disponibles sont directement cultivés par l’association dans un potager qui n'est pas loin de l’épicerie, en dessous de la porte génoise. "Le choix des produits et de plus en plus varié grâce à tous les nouveaux producteurs qui rejoignent l’association." affirment les associés.