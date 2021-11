Porto-Vecchio : Pour ne plus vivre à côté mais avec les animaux

Il est sans doute de bon ton, aujourd'hui, d'avoir une pensée pour le dérèglement climatique et d'affirmer haut et fort, la main sur le cœur, que les décideurs de la planète qui en sont, aussi, les grands ordonnateurs financiers, vont s'engager pour sauver les générations futures à un horizon, malheureusement, de plus en plus proche.

Il est un autre sujet, préoccupant à plus d'un titre, il s'agit de la cause animale et plus, précisément, de son avenir. C'était, d'ailleurs, le thème de la troisième édition de la Journée Avenir Animal organisée, ce jour, au centre culturel de Porto-Vecchio par l'association Global Earth Keeper présidée par Laurence Constantin. Cette version 2021 consacrait le retour de cette manifestation dans la capitale de l'extrême sud après avoir séjourné à Ajaccio lors de sa deuxième édition..





Une journée qui a regroupé plusieurs associations allant de la lutte contre la tauromachie, jusqu'à la SPA en passant, entre autres, par les Chats Libres de Solfa et le partie animaliste.

Bien entendu, l'objectif de cette journée était de sensibiliser un public le plus large possible à la cause animale en insistant sur une donnée essentielle actant le fait que nous devons vivre avec et non plus, seulement, à côté des animaux ,en considérant le monde animal sous le seul angle de la ressource.

Pourtant, aujourd'hui, les chemins empruntés nous éloignent de plus en plus de cet objectif avec un manque évident de sensibilité.





En plus des différents stands établis dans les locaux du Centre Culturel, plusieurs projections ainsi que des débats ont été organisés lors de cette manifestation en abordant des thèmes comme l'élevage intensif, la surpêche, les pollutions sonores sous-marines, les tests effectués sur les animaux de laboratoire, ou bien encore la corrida.

Un panel éloquent qui met en avant combien, même si des progrès ont été accomplis, le chemin est encore long pour éviter certaines dérives et en cela le soutien du monde politique est et sera précieux et indispensable, dans un avenir proche, pour mener à bien ces combats qui engagent l'avenir même du genre humain.