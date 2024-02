Porto-Vecchio : Porté disparu depuis mardi, un commerçant retrouvé en vie mais très affaibli

Ce commerçant gérant d'un bar-tabac à Porto-Vecchio porté disparu depuis le 31 janvier dernier, a finalement été retrouvé ce vendredi 2 février vers 13h30, "grâce à la mobilisation des enquêteurs de la section de recherches d'Ajaccio," a annoncé le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe. L'homme, très affaibli, a été découvert conscient et évacué par hélicoptère vers le centre hospitalier d'Ajaccio, où il reçoit désormais les soins nécessaires.



Une enquête pour "tentative d’assassinat en bande organisée" a été ouverte et confiée à la section de recherches de la gendarmerie d’Ajaccio, a précisé le magistrat, refusant pour l'instant de fournir davantage de détails sur cette affaire.



Le septuagénaire avait été porté disparu depuis le soir du mardi 30 janvier, alors qu'il quittait son commerce à Porto-Vecchio pour regagner son domicile sur la commune de Quenza, suscitant l'inquiétude de ses proches. Alertés le lendemain, les services de la gendarmerie avaient rapidement déployé un dispositif de recherche d'envergure, mobilisant des moyens terrestres et aériens pour retrouver tenter de le retrouver. Selon plusieurs sources proches de l'enquête, les autorités ont rapidement envisagé d'autres scénarios que celui d'une simple disparition inexpliquée, évoquant notamment les possibilités d'un enlèvement ou d'une séquestration.