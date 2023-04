Porto-Vecchio : Marc'Andria Maurizzi, le plus jeune grand maître des échecs, à L'Animu

Lors des derniers championnats de Corse d'échecs, les licenciés du club Porto-Vecchiais A Scacchera'Llu Pazzu ont enregistré une très belle série de performances.

Deux titres de champions de Corse sont tombés dans l'escarcelle porto-vecchiaise avec Matteo Bellini (-12 ans) et Lison Boulanger (-10 ans).

A ces lauriers régionaux, il convient d'ajouter le titre de vice-championne de Corse de Violette Cellarier (-14 ans).

Ces trois joueurs ont décroché leur billet pour les prochains championnats de France qui auront lieu à Agen en ce mois d'avril plus exactement du 22 au 30 avril.





Quatre autres licenciés di A Scacchera'Llu Pazzu seront présents en terre d'ovalie pour ce sommet hexagonal dans la mesure où Paul Gianni (- 8 ans) Jabicorse Tichadou-Pandolfi, Bastien Bonnay-Tramoni (- 10 ans) ainsi que Raphaël Lovichi (-14 ans) vont, également, être du voyage.

Une relève entraînée par Marta Motor et Roméo Marrot qui portera haut les couleurs de la Cité du Sel lors des championnats de France.





Pour préparer au mieux ce rendez-vous hexagonal, les représentants de l'extrême sud ont bénéficié, ce samedi, de l'aide du plus grand jeune maître international français de tous les temps en la personne de Marc'Andria Maurizzi. Ce dernier a, cet après-midi, entraîné les futurs participants aux championnats de France avant de disputer une partie simultanée contre une vingtaine de joueurs en deuxième partie d'après-midi.

Une préparation optimale pour les jeunes protégés du président Michel Chiocca.