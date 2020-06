Porto-Vecchio : Jean-Christophe Angelini renverse la citadelle

La troisième ville de Corse est tombée, à son tour, dans l'escarcelle nationaliste.

Jean-Christophe Angelini a, enfin, réussi à faire tomber cette citadelle de la droite que l'on pensait imprenable.

Mais depuis l'élection de Paul-André Colombani, du PNC au Palais-Bourbon en lieu et place de Camille de Rocca Serra, la voie a été déblayée et malgré les soubresauts de l'avant-campagne, la porte s'est finalement largement ouverte pour le succès du leader du PNC.

Un moment historique sur lequel nous aurons l'occasion de revenir.

(Vidéo et images de Michel Luccioni)