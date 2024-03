Porto-Vecchio : 15 cambriolages, vol de 3 véhicules et de 2 000 litres de carburant

L'affaire a démarré 6 décembre 2023, avec l'interpellation d'un individu soupçonné de recel d'objets provenant de multiples cambriolages et de recel de véhicules volés.

Les perquisitions qui suivaient permettaient aux gendarmes de retrouver de nombreux objets provenant de cambriolages et vols commis à Porto-Vecchio en 2002 et au cours du dernier

trimestre 2023.

L'enquête se poursuivait et il y a quelques jours, 6 personnes étaient interpellées. Leurs interpellations "permettaient le démantèlement d'une filière organisée de cambrioleurs et de receleurs résidant sur les secteur bastiais et porto-vechiais" indique ce lundi soir la gendarmerie de Corse.





15 cambriolages, le vol de 3 véhicules et 2 000 litres de carburant !

Les investigations menées par les militaires de la compagnie de gendarmerie de Porto-Vecchio ont permis, par la suite, de retrouver rapidement puis de restituer aux victimes plus de cent dix objets volés (bijoux, objets multimédias, vêtements ...) dont soixante-quinze appartiennent à une seule des victimes.





Quinze cambriolages de résidences principales et secondaires, les vols aggravés de trois véhicules ainsi que de deux mille litres de carburant sur un camion poids lourd et un autocar, stationnés sur un parking à Porto-Vecchio, commis au cours du dernier trimestre 2023, ont été solutionnés par les enquêteurs.

Les 6 personnes ont été présentées devant le procureur de la République d‘Ajaccio. Deux d'entre elles, déjà incarcérées, sont maintenues en détention. Les quatre autres ont été placées sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement.