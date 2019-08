Porto-Pollo : le parachute ascensionnel déstabilisé par une rafale de vent lors de son gonflage

« C’est une une violente rafale de vent provenant des grains orageux sévissant en montagne et descendant de la vallée du Taravo à plus de 30 nœuds, qui a déstabilisé le gonflage du parachute ascensionnel alors en cours, projetant à la mer depuis la plateforme de largage, 3 personnes.

Plusieurs tentatives de récupération ont eu lieu par l’équipage du bateau tracteur.

L’action spontanée d’un membre d’équipage du même bateau est à souligner, car n’ayant pas hésité à se jeter à l’eau pour assister les 3 personnes.

Son action, courageuse s’est cependant soldée par sa mise en difficulté.



Il convient de souligner l'action de bravoure de ce dernier qui assisté d'un plaisancieront tenté de dégonfler la voile et ont mis toute leur énergie afin de tenter de récupérer les personnes.



L’ensemble des services de secours tiennent à remercier le docteur urgentiste Lisa Darocha en vacance sur place, pour son aide précieuse.



A ce jour l’état de santé des personnes hospitalisées est en nette amélioration et ne fait l’objet de plus aucune inquiétude.



Cet incident rarissime et imprévisible aurait pu avoir cependant de très graves conséquences... »