Porto Latino : « Le festival est le bienvenu à Bastia »

Le rendez-vous était prévu dans les jardins de la Citadelle, mais Éole en a décidé autrement. La Corse, placée en vigilance orange "vent violent" ce samedi, l’équipe de Porto Latino a pris les devants et déplacé sa conférence de presse au 5ᵉ étage de la Mairie de Bastia. Tout un symbole puisque l’association qui organise ce Festival depuis une vingtaine d'années à Saint-Florent a fait le choix de rejoindre le chef-lieu du département de la Haute-Corse. « Pour notre plus grand bonheur, ils viennent s’installer à Bastia. Culturellement et économiquement, cet événement est intéressant pour nous » précise Linda Piperi, déléguée à l'attractivité économique, au domaine public, au marketing territorial et à l'animation de la ville. « Nous allons apporter nos moyens techniques et logistiques à cette association. L’artistique est de leur ressort » précise encore cette dernière. À ses côtés, Mattea Lacave, adjointe à la culture, insiste : « Ce festival est le bienvenu à Bastia, il va être un coup de booster au milieu de la riche programmation estivale de la ville. La municipalité est derrière eux ! » Quand l’opportunité s’est présentée, elle n’a d'ailleurs pas hésité : « Nous n’avions aucun intérêt à concurrencer les gros festivals de l’été en lançant le nôtre. En accueillant Porto Latino, Bastia propose un bel événement au cœur de l’été. »



Du 3 au 6 août, place d’Armes

En effet, la jeune équipe, en partie renouvelée, de cet événement musical de l’été, souligne « l’accueil chaleureux de la commune » après leur décision de quitter Saint-Florent où se déroulait le festival depuis 1999. « Ensemble, nous avons choisi d’investir la place Vincenti de Bastia du 3 au 6 août 2024 » précise Henry Baldrichi, qui a pris le relais de son père à la tête de l’association. « Avec une partie de l’équipe que vous découvrez ce matin, nous travaillons sur ce projet depuis des mois. À proximité de la Citadelle avec la vue mer et ce lieu chargé de patrimoine, tout est réuni comme ça l’était à Saint-Florent. » Tout a été pensé pour impacter le moins possible les alentours. « Nous avons réalisé des études avec la Mairie pour que tout se déroule au mieux. La circulation ne sera pas coupée sur la place. L’entrée et la billetterie se feront par la placette, devant la Cathédrale Sainte-Marie. À l’intérieur, vous retrouverez les animations – bar, restauration et boutiques – qui existaient à Saint-Florent, détaille Henry Baldrichi. Vous aurez les mêmes ingrédients qui faisaient la réussite de l’événement, mais adaptés au nouveau lieu. Nous avons pris en compte la jauge légèrement plus réduite. » Linda Piperi ajoute : « En effet, aucune modification de la circulation n’est prévue. Nous allons travailler avec la CAB et les chemins de fer pour améliorer la fluidité des mouvements pendant ces quatre jours. »