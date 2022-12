Portivechju : une très belle soirée pà a Festa di a Nazione

Après cette entrée en matière place était laissée au sacré, à partir de 18 heures, avec une messe polyphonique célébrée en l’église Saint Jean-Baptiste en l’honneur de l’Immaculée Conception. Celle-ci était suivie par une procession aux flambeaux dans les rues de Portivechju.

La suite de la soirée était festive et a rassemblé plusieurs centaines de personnes sur la place Henri Giraud où le groupe Eppò a assuré, de très belle manière, l'ambiance. Cette soirée était organisée au profit des écoles avec un veau à la broche de Pandolfi & fils, qui était offert par la municipalité. Quant à la recette de la buvette elle a été reversée au profit des écoles Marie et Toussaint Marcellesi, Jean Santini et Murateddu, dans le cadre de la réalisation de leurs projets pédagogiques en langue corse.