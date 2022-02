Portivechju : une réunion publique pour élaborer la charte paysagère et architecturale de la commune

Nathalie Apostolatos, adjointe, en charge du patrimoine bâti et paysagé à la mairie rappelle les principaux enjeux de cette Charte dont l'importance se mesurera sur le temps long: "Nous avons entamé le travail sur cette Charte de la commune de Portivechju voici bien plus d'un an. Ce qui va être présenté ce mardi 8 février à L'Animu va, tout d'abord, être le diagnostic établi par bureau d'études. Il ne faut pas perdre de vue que la Charte permet, dans un premier temps, d'avoir une photographie la plus représentative possible du territoire dans toute sa diversité. Ce véritable état des lieux de la commune, mais aussi de son identité permet de saisir, les éléments constituant son paysage, mais, également, tout ce qui est relatif aux évolutions, aux enjeux, sans oublier les problématiques. A tout cela, il convient d'ajouter, bien entendu, les pistes de réflexion et les propositions qui permettront de déboucher sur un développement harmonieux et équilibré du territoire. C'est une vision partagée du paysage et de l'architecture pour tous les intervenants qu'il soient issus du milieu politique, acteurs économiques dans différents domaines, bien entendu les personnes qui vivent sur ce terrioire et ceux qui ne sont là que sur un laps de temps beaucoup plus court qu'ils soient estivants ou autres".



Harmonisation et réparation



Portivechju s'engage sur une démarche visant à une véritable harmonisation sur son terrioire mais pas seulement car il s'agit, dans le même temps d'une dimension visant à la réparation, dans le cadre d'une urbanisation concertée entre les services publics et les porteurs de projets: "nous voulons apporter les éléments nécessaires au travers d'un support méthodologique et, dans le même temps, il nous faut travailler sur des outils qui permettront aux élus, mais aussi aux privés de bénéficier des orientations nécessaires pour la création de nouveaux bâtiments de manière à favoriser des constructions qui soient, à la fois, responsables et respectueuses de l'environnement. En fait, il nous faut concilier les différents aspects".



Cette journée est, par conséquent, une étape majeure s'inscrivant dans la mise en place du futur Plan Local d'Urbanisme, dont la première réunion publique aura lieu le mardi 15 février dans la salle du complexe du Prunellu. Dans ce cadre, la Charte Paysagère et Architecturale est un outil important permettant d'aller vers une concertation pour tout ce qui concerne l'urbanisation entre la puissance publique et les porteurs de projets.