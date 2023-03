Portivechju : les anciens élèves partagent leur expérience avec les futurs bacheliers

Un moment d'échange privilégié où Cyril Peres-Cesari et Léa-Alexandra Fioramonti ont pu expliquer les grands axes de cette démarche.





À l'issue de cette première rencontre, Cyril Peres-Cesari est revenu sur l'importance et la disponibilité de ce réseau ainsi que sur cette première prise de contact:: "Nous sommes tous issus dans l'actuel conseil municipal des jeunes du lycée de Portivechju et l'idée était de venir proposer aux lycéens l'aide d'anciens élèves au travers de la plateforme les regroupant et qui compte désormais plus de 170 membres. Venir faire le lien est quelque chose de très important, car il y a une vraie cassure entre les générations qui partent du lycée et celles qui y demeurent. Nous avons été très agréablement surpris à la fois de l'accueil que nous avons reçu, mais aussi de l'écoute et de l'intérêt suscités par cette démarche qui on l'espère pourra aider les lycéens dans leur choix pour construire leur avenir".





Une démarche qui s'inscrit, également, dans un souci de participer pleinement à la vie de la Cité: "Nous allons entrer dans une période de renouvellement du Cunsigliu pà l'Avvena et l'idée est d'impliquer encore plus le lycée de Portivechju qui est la pierre angulaire de la réussite de notre ville, car il est le principal, même s'il n'est pas seul, espace de formation. Il est donc important que l'on soit aux côtés de cette jeunesse qui se forme et qui veut s'émanciper socialement, économiquement et intellectuellement, en l'associant dans toutes les démarches politiques de notre ville".

D'autres rendez-vous vont avoir lieu dans les semaines à venir qui vont permettre de renforcer ce lien.

Ce réseau qui compte déjà plus de 170 membres, avec des profils très divers, est donc un outil précieux au moment de changer d'univers en passant du Lycée à la fac.Dans ce cadre, Cyril Peres-Cesari, secrétaire du Cunsigliu pà l’Avvena, et Léa-Alexandra Fioramonti, représentant le secrétariat des assemblées pour la commune de Portivechju, se sont rendus hier après-midi au Lycée Jean-Paul de Rocca-Serra où ils ont été accueillis par le proviseur Fabrice Fara. Une visite initiale qui a permis de rencontrer des élèves des classes de seconde et de terminale.