Portivechju : le collège Maria-de-Peretti bloqué par des parents d'élèves face à un manque d'effectif

« On est solidaires de nos collègues qui sont épuisés. Ils viennent travailler en boitant à force de faire le travail des autres », constate Françoise Cesari, professeure au collège Maria-De-Peretti, et représentante du SNALC, le syndicat national des lycées et collèges. Les représentants syndicaux du collège en appellent à une journée de grève, ce vendredi, pour soutenir les agents territoriaux de l’établissement, mais c’est l’association des parents d’élèves qui a mobilisé en premier, ce lundi matin, en bloquant, avec une voiture, l’entrée du collège.



« Ca a commencé en juin, avec deux agents absents qui n’ont pas été remplacés, retrace Yves Gaudemard, délégué des parents d’élèves. Et ça s’est poursuivi en septembre. A un moment, ils se sont retrouvés à quatre pour faire tourner la cantine pour 550 élèves. » En plus de devoir servir les repas aux collégiens demi-pensionnaires, ces agents sont chargés de maintenir la propreté au sein de l’établissement et de procéder à de menues réparations. Confrontés depuis de longs mois au sous-effectif, « ils n’en peuvent plus », s’inquiète Yves Gaudemard. « Nos enfants se plaignent, ils disent que c’est sale au collège », poursuit Stéphanie Lucchetti, de l’association des parents d’élèves.



Les collégiens aussi, en soutien



Au nombre d’une trentaine à l’entrée du collège, les membres de l’association ont laissé passer les enseignants, mais refusaient que les parents déposent leurs enfants en voiture au collège. Seuls les collégiens arrivés en bus ont été autorisés à rentrer dans l’établissement, mais certains ont préféré gonfler les rangs de la mobilisation, en solidarité aux agents : « On vient les soutenir », nous confirme un collégien, au milieu d’un groupe d'une dizaine d’adolescents. « La cantine est annulée parfois, quand il n’y a pas assez d’agents. Ces dames ont de plus en plus de choses à faire », souligne Maddalena-Maria, élève de 3e.



Le principal du collège est venu saluer les parents d’élèves, mais il n’a pas souhaité s’exprimer sur la mobilisation : « Ce que je peux dire, c’est que je mets beaucoup d’énergie à trouver des solutions », assure-t-il. Le maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, est venu apporter « son soutien officiel » aux agents, estimant que les absents « doivent être remplacés sans délai ». Les agents, principaux concernés, n’étaient pas présents lors de cette matinée de blocage qui devait se poursuivre toute la journée : « Ils travaillent et sont pour la plupart des contractuels, précise Yves Gaudemard. C’est déjà difficile à vivre pour eux, en ne veut pas qu’ils soient en première ligne. »



"Si c'est déshabiller Paul..."



L’Association des parents d’élèves réclame à la Collectivité de Corse, en charge de la gestion des collèges, le remplacement des agents absents. Ils confirment que deux agents ont déjà été dépêchés en renfort sur le collège au cours de l’année scolaire, mais cette situation ne les satisfait pas : « Ils sont venus d’un collège du Fium’orbu, alors si c’est déshabiller Paul pour habiller Jacques, la solution ne pourra pas être pérenne », estime Yves Gaudemard.



Invitée à réagir, la Collectivité de Corse n'a pour l'heure pas répondu à notre sollicitation.