Portivechju : le city trail Corri Corri est de retour

Ce rendez-vous sportif du bout de l'an comprendra plusieurs courses des plus jeunes, à partir de 17 heures, jusqu'aux moins jeunes avec le baisser du drapeau de l'épreuve des grands à 19h30 pour un périple de 8 kilomètres, réparti sur deux boucles, alors que les marcheurs s'élanceront à ce même horaire, mais pour un unique tour soit 4 kilomètres.Une épreuve sportive, mais surtout festive dans la mesure où l'on retrouvera des coureurs confirmés, mais aussi des concurrents qui voudront juste se faire plaisir baskets au pied. Le point névralgique de ce City Trail de Portivechju se situera au niveau du centre-ville, plus précisément di U Marcatu di Natali, où auront lieu tous les départs ainsi que les arrivées. Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes sur Sports'N Connect ( sportsconnect.com ).Au niveau des reconnaissances deux dates sont à cocher sur l'agenda: mardi 19 décembre 19h, vendredi 23 décembre 19h30.Les engagements pour les enfants jusqu'aux minimes sont gratuits. Le montant des engagements est de 15 euros pour les coureurs et de 10 euros pour les marcheurs. Un sac goûter sera offert à chaque enfant à l'arrivée. Le plus beau déguisement sera récompensé.