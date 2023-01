Portivechju : le Carnaval revient le 11 février après 5 années d'absence

L’annonce officielle en a été faite ce vendredi après-midi dans la salle du Conseil municipal en présence du premier magistrat Jean-Christophe,Angelini, de l’adjointe chargée de la Culture Dumenica Verdoni et ,bien entendu, des membres de l’associu I Baroni.

Cette manifestation au thème libre, dont on fêtera cette année la septième édition, consacrera le retour du Carnaval in core di paesu. Ce retour permettra, de renouer avec tout ce qui a fait le succès des précédentes éditions.





Tout commencera en tout début d’après-midi le samedi 11 février par le rassemblement des chars, des ensembles et des carnavaleux sur le parking des douanes à proximité immédiate du port de plaisance.

Le Corso se mettra en route à 15 heures pour retrouver le centre-ville. A 16 heures sera lancé, sur la place de la République, le bal costumé des enfants avec un grand goûter offert. Le Roi Carnaval sera, quant à lui, la proie des flammes à 17h30 avant le grand bal costumé sous chapiteau, toujours au centre-ville à 21h30.



Un Carnaval où différents prix seront décernés, tant sur le Corso, que sur le plus beau costume, fille et garçon, pour les enfants et de manière identique pour les plus grands, avec en plus un trophée pour le plus beau costume groupe.



Ce Carnaval, qui sera une fête artisanale et populaire, sera un moment privilégié de convivialité et ce même en amont de la manifestation avec la réalisation des chars. Un rendez-vous participatif,

intergénérationnel important selon les mots mêmes du maire Jean-Christophe Angelini : « Le retour du Carnaval à Portivechju est à saluer à ce moment de l’année où la ville connaît une période de léthargie. Je suis par conséquent très heureux que l’on retrouve cette manifestation qui va rassembler les Porto-Vecchiais et je veux remercier l’associu I Baroni ».



Une période du Carnaval qui sera, également, mise en lumière au niveau de la direction des Affaires Culturelles lors d'un cycle qui sera consacré à cet événement avec notamment des ateliers dédiés à la confection de masques. De plus, le vendredi 10 février se déroulera le Carnaval des écoles.



Comme on peut le constater un retour au premier plan placé sous le signe de,la tradition mais aussi de l’innovation et surtout sous celui du partage.