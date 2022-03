Portivechju : des réunions publiques pour le Plan Local d'Urbanisme

Pour ce faire, une série de réunions dans les villages est prévue entre le mercredi 9 mars et le vendredi 12 mars. Une réunion dans les locaux de la Médiathèque L'Animu, concernant, cette fois, l'agglomération de Portivechju, mettra un terme, samedi en matinée, à cette studieuse semaine initiale Des ateliers qui permettront de saisir les enjeux en allant, comme cela a été fait à la mi-février, à la rencontre de la population, et en étant à l'écoute de ses préoccupations et de ses attentes.

