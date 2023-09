Portivechju : découvrez le programme des 40e journées européennes du patrimoine

Visites guidées dès 7 ans à 9h30, 11h, 15h30 et 17h. Infurmazioni di più : Visites guidées du Bastion de France Exposition photos, objets et vidéos « Portivechju et le sport, d’eri sin’à oghji » – 15, 16 et 17 septembreL’Office de Tourisme Intercommunal de Portivechju a plongé dans la mémoire collective et dans les archives des Porto-Vecchiais. Plus d’une centaine de photos et d’objets ont été prêtés pour vous proposer une exposition inédite. Nous vous invitons à venir découvrir Portivechju, à travers le sport, d’eri sin’à oghji. Vernissage le vendredi 15 à 19h, Espace Jean Paul de Rocca Serra.Ne manquez pas cette occasion de découvrir la beauté mystique de Porto-Vecchio après la tombée de la nuit. Visites à 20:00 sur inscription au départ de l’Office de Tourisme de Portivechju. Nombre de places limitées. Infurmazioni di più : Visite nocturne de Portivechju Opportunité unique et exceptionnelle de découvrir le fonctionnement du sémaphore et les fonctions dévolues à ses gardiens de la mer. Attention, inscription obligatoire avant le jeudi 07 septembre et présentation d’une pièce d’identité. Infurmazioni di più : Visites du sémaphore de la Chjappa L’Animu, en partenariat avec la Collectivité de Corse présente « Timpesti ». Cette exposition vidéo apporte, via trois oeuvres, sa contribution à ce sujet millénaire. Qu’il s’agisse d’un renversement du regard (Ange Leccia), d’un collage surréaliste (Hughes Reip), ou d’une accumulation de found footage, les tempêtes qui se déploient dans ces trois propositions contemporaines montrent l’actualité de ce motif, entre dimension mentale obsédante et urgence climatique. Infurmazioni di più : Exposition du FRAC à L’Animu