Portivechju : beau succès pour le forum de l'emploi

Quarante stands étaient implantés dans le gymnase de la Cité du Sel avec la part belle faite au secteur privé dans des domaines bien ciblés que sont l'hôtellerie et la restauration, des secteurs en tension au cœur de la première destination touristique insulaire, m ais auss i des stands réservés aux collectivités tel que celui di A Cità di Portivechju ou bien encore de la Communauté de Communes du Sud Corse , sans oublier l'Office du Tourisme de Bonifacio, l' Armée de Terre et la Gendarmerie .



Cette année on retrouvait, également, un stand de détection de potentiel mis en place par l'agence Pôle Emploi de Portivechju , dont la directrice Cynthia Marchetto , était présente. Un stand qui a permis à tous les candidats qui le désiraient de faire un point sur l eur parcours ou explore r d'autres voies dans le cadre de la transversalité des compétences.