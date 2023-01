Portivechju : ballon rond et émotion pour le 40e anniversaire de la disparition de Claude Papi

Pour le 40e anniversaire de sa disparition plusieurs rendez-vous de la mémoire ont jalonné cette journée.

Du côté de Portivechju, la Ville, l’association Claude Papi et l’ASPV, ont unis leurs efforts pour organiser, ce samedi, le premier tournoi de sixte Claude Papi. Une manifestation qui a regroupé des joueurs de toutes les générations des plus jeunes aux moins jeunes. Un tournoi certes, mais où le plus important était plus le jeu que l’enjeu.

Quinze formations étaient sur le pré des Quatre-Chemins pour cette explication balle au pied qui a débuté par une minute d’applaudissements avant d’enchaîner avec la phase de poules.

Celle-ci débouchait sur la série des matches couperets au niveau des quarts de finale. Le FC Capi, Le Bar de la Guitare in Murateddu ainsi que Sassuolo, et l’équipe II des U16 de l’ASPV passaient ce premier cut pour se retrouver en demi-finales.

A ce stade du tournoi le FC Capi venait à bout du Bar de la Guitare 1 à 0, alors que de son côté l’équipe de U16 de l’ASPV créait la surprise en éliminant, aux tirs au but la formation, de Sassuolo.

La finale qui mettait un terme à ce tournoi était remportée par le FC Capi face à la relève de l’ASPV sur la marque serrée de 1 buts à 0. La remise des prix s’est déroulée en présence du maire de Portivechju et président de la Communauté de Communes du Sud Corse Jean-Christophe Angelini et de Véronique Filippi adjointe aux sports de la troisième ville de Corse.





Le temps fort de la soirée intervenait, dans la foulée, avec le dévoilement de la plaque commémorative installée dans le couloir du stade Claude Papi.

Cette inauguration présidée par Jean-Christophe Angelini a eu lieu en présence de la famille de Claude Papi, Mady son épouse, Stéphanie sa fille, Joseph et Marc ses frères, de nombreux membres de la famille, mais aussi des maires de Bonifacio, Zonza et Sotta Jean-Charles Orsucci, Nicolas Cucchi et Jean-Marc Serra. De nombreux élus communautaires et des représentants du tissu associatif local assistaient, également, à ce moment de mémoire.





Jean-Christophe Angelini, dans son propos rappelait ce que représentait Claude Papi au niveau de la mémoire collective insulaire. Joseph, le frère de Claude Papi, tenait à remercier toutes les personnes qui avaient participé à cette commémoration. Ces mots précédaient le dévoilement de la plaque commémorative installée, donc, dans le couloir du stade Claude Papi.

Après ce dévoilement un verre de l’amitié a réuni l’ensemble des participants à cette commémoration