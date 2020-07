Portivechju : Squadra Corsa-Sardaigne reporté en 2021

La Squadra Corsa tient tout d'abord à honorer et remercier toutes les personnes qui ont combattu l'épidémie de CoronavirusS, ces dernières semaines, que ce soient les personnels hospitaliers et autres travailleurs mobilisés pour assurer la santé, la sécurité et la continuité vitale de la Corse.

Merci aux joueurs de la Squadra Corsa qui se sont mobilisés pour ces personnels et les personnes touchées par cette pandémie, une pensée toute particulière pour notre ami et co-fondateur de la Squadra Lucien Felli.



Du point de vue sportif, la Squadra Corsa félicite les clubs insulaires pour leur saison : l’accession en N1 du Sporting, l’accession de l'USC Corti, le maintien du FCBB, la belle saison du Gallia et de Furiani...

Nous déplorons que les clubs ajacciens, Gazelec et ACA, n'aient pu défendre leurs chances de maintien pour le premier et de montée en L1 via les barrages pour le second. L'ACA a fait une saison historique en L2 et méritait mieux, tandis que les catégories de jeunes (U19) et la réserve en N3 ont brillé et ont véritablement mis en lumière une nouvelle génération de jeunes joueurs corses.

Merci aux clubs insulaires qui font confiance aux joueurs corses. Le sport en Corse, toutes disciplines confondues, doit avoir, comme le montrent certains pays européens, une place importante dans la société. Ailleurs, c’est une culture, une activité économique, un retour à la joie et au défi…



Pour revenir au sujet de la Squadra Corsa , son organisation et ses événements, le match retour contre la Sardaigne initialement prévu le 29 mai dernier à Portivechju est malheureusement reporté à 2021, pour les raisons d'arrêt des compétitions sportives. Nous maintenons et réitérons notre volonté d'organiser ce match dans l'extrême Sud l'an prochain et ainsi amener la Squadra dans une région passionnée par le football.

Nous tenons à remercier toutes les parties prenantes porto-vecchiaises investies dans ce projet, que ce soit les collectivités locales, les partenaires privés, les hôteliers et restaurateurs mobilisés (à qui nous souhaitons un retour à la normale très rapide) ainsi que les bénévoles et associatifs locaux (Orga du Tournoi Claude Papi, ASPV, Asso Sport et Culture en Méditerranée…) avec lesquels nous allons faire de ce match international reporté en 2021, un événement qui ira au-delà l'aspect sportif.

Nos relations avec la Sardaigne et sa sélection nationale se sont d'autant plus renforcées durant cette crise et nos discussions pour le développement sportif de nos îles vont au-delà de notre double confrontation amicale.



Par ailleurs, la Squadra Corsa s'attache à augmenter la fréquence de ses événements dans les années à venir. Ainsi, nous voulons ancrer sur la durée le match Squadra di Natale, opposant I Zitellucci (U23) à I Zitelloni (Equipe A), avec un enjeu social en trame de fond et un enjeu sportif certain, puisque l'enjeu sera de mettre en avant les jeunes générations de joueurs insulaires face aux pros et confirmés. Des discussions sont aussi déjà en cours avec des sélections officielles et officieuses professionnelles (même modèle que la Squadra Corsa ) pour les événements futurs.





Enfin, le dossier de la reconnaissance auprès des instances nationales et internationale est plus que jamais à l'étude et en cours de travail, afin qu'un jour la Squadra Naziunale puisse bénéficier des mêmes droits que nos amis antillais, néo-calédoniens, tahitiens ou encore kosovars, gallois ou feroïens...