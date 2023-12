Portivechju : Moment de convivialité pour le tournoi de futsal en faveur du Téléthon

Dix équipes, réparties en deux groupes étaient aux prises. Après une première partie de tournoi dédiée à la phase de poule, on entrait peu après 22 heures dans la série des rencontres couperets. Ce sénario permettait d'atteindre le dernier carré où l'équipe Bureautique X Imagine disposait des Collègues 3 buts à 1, alors que l'Association Paul-Toussaint sortait Exo Pizza à la séances des tirs au but. La partie décisive voyait l'équipe Bureautique X Imagine remporter cette version 2023 du tournoi du Téléthon sur la marque de 3 buts à 0 face à l'Association Paul-Toussaint.



Au-delà de l'anecdotique aspect sportif, on retiendra de cette soirée la très belle ambiance sur le terrain avec des rencontres qui se sont déroulées en auto-arbitrage, mais aussi en dehors avec un veau à la broche qui a fait l'unaminité. La remise des prix en présence des élus Véronique Filippi et Vincent Gambini a mis un terme à ce rendez-vous pour la bonne cause dont l'ensemble de la recette sera reversée au profit de l'AFM.