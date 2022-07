Portivechju : "Magic" Opus Corsica au Bastionu di Francia

Opus Corsica était, en effet, sur scène pour un concert de musique classique dont le moins que l'on puisse affirmer c'est qu'il a conquis le nombreux public présent sur le parvis di u Bastionu di Francia.

Après une première partie, déjà, de très grande qualité avec de talentueux jeunes pianistes on entrait dans le "vif du sujet" avec l'arrivée du scène de la pianiste porto-vecchiaise Laura Sibella et du batteur ajaccien André Paoli. Un échange de haut vol avec un jeu d'appels et de réponses entre le piano et la batterie.





A l'évidence le passage d'Opus Corsica est à marquer d'une pierre blanche dans cette programmation estivale mise en place par la direction culturelle. Les spectateurs ont apprécié à sa juste valeur ce moment musical qui plus est dans un cadre qui s'y prête parfaitement.

Quant à celles et ceux qui n'étaient pas au rendez-vous di u Bastionu di Francia, ils pourront toujours retrouver Opus Corsica, dans le cadre de sa tournée estivale, le jeudi 28 juillet à Zonza, sur l'hippodrome de Viseu, ainsi que le samedi 30 juillet au Domaine de Torraccia à Lecci