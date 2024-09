Portivechju : La Communauté de Communes du Sud Corse se dote d'une piscine mobile

L'apprentissage de la natation est, on le sait, une priorité car, au-delà, de la pratique sportive en elle même, il s'agit de prévenir des accidents parfois tragiques. La Communauté de Communes du Sud Corse avait loué, l'année passée au printemps, un Centre Aquatique Mobile qui avait permis à quatre cents enfants, des écoliers de la Cité du Sel, mais aussi les jeunes pensionnaires des ALSH de Bonifacio, Figari, Sotta, et Lecci, de bénéficier de cette structure dans le cadre de l'apprentissage de la natation. Cet essai s'étant avéré concluant, la Communauté de Communes du Sud Corse avait décidé, alors, de procéder à l'acquisition d'un Centre Aquatique Mobile Aqwa Itineris équipé d'un bassin de 8 mètres de long et d'en équiper le territoire. Un bassin mobile qui facilitera l'apprentissage de la natation en se rendant au plus près des jeunes publics de l'extrême sud et ainsi permettre de manière plus aisée la mise en oeuvre de la première étape du programme d’aisance aquatique pour les enfants du territoire Sud Corse. Une grande première à l'échelle insulaire.





C'est désormais chose faite et ce jeudi 19 septembre en début d'après-midi cette acquisition d'un montant de 658.400,00€ HT financée à 40% par l’Agence Nationale du Sport (ANS) 40% de la CDC et 20% par la CCSC, a été inaugurée. La cérémonie officielle a eu lieu au Stade Claude Papi où se trouve le bassin mobile en présence du maire de Portivechju et président de la CCSC Jean-Christophe Angelini, du nouveau Recteur de l’Académie de Corse Rémi-François Paolini, dont c'était la première visite officielle à Portivechju, des maires de Bonifacio, Jean-Charles Orsucci, Figari, Jean Giuseppi, Sotta, Jean-Marc Serra, et Pianottoli, Charles-Henri Bianconi, des élus du bureau communautaire ainsi que du directeur de la DRAJES René Degioanni, du DASEN, Dominique Poggioli et de l’IEN Marie-Antoinette Nesi-Casabianca, ainsi que des services de la CCCSC. Un Centre Aquatique Mobile qui a reçu la bénédiction Don Thibault



Le Centre Nautique Mobile et son bassin réglable en hauteur de 0 à 1,35m, va désormais permettre à plus de 800 écoliers de la grande section au CE1 de bénéficier de cet apprentissage à la natation qui sera accompagné de sessions d'initiation à la pratique du vélo et ce tout au long de l'année scolaire.

La structure va recevoir samedi la visite du champion olympique Florent Manaudou qui sera le parrain de cette structure