Portivechju : Barbara Pirina expose ses "Éclats d'âme" au Bastion de France

Vingt cinq toiles de différents formats. invitent les amoureux de peinture, tout au long de cette exposition baptisée les Éclats d'âme, à suivre Barbara Pirina sur une thématique bien particulière en lien avec les arbres et les poissons. Inspirée, entre autres, par Giorgio Morandi et Edward Hopper, Barbara Pirina a mis à profit le premier confinement de l'année passée pour retrouver le chemin de la peinture. Des retrouvailles empreintes d'émotion où la couleur et le nord et blanc oeuvrent de concert pour traduire une vraie sensibilité.

Ces Eclats d'âme de Barbara Pirina seront visibles jusqu'au dimanche 5 septembre, du mardi au samedi de 10 heures à 13 heures et de 17 heures à 21 heures.