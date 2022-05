Portivechju : Aurélien Giberti a débuté son tour de Corse pour lutter contre la maladie d’Alzheimer

Ce long périple autour de la Corse a, ainsi, débuté, ce lundi soir du stade des Quatre-Chemins qui sera, aussi, le terme de cette épreuve qui devrait s'étaler sur 135 heures et six étapes.Des premières foulées qui se sont déroulées en présence des nombreux soutiens d'Aurélien qui bénéficiera d'un encadrement de qualité pour réussir son pari.L'arrivée est, de ce fait, prévue dimanche en milieu de journée dans la Cité du Sel.Celles et ceux qui désirent soutenir l'association Brigitte peuvent la contacter par téléphone au 06 13 74 30 09 ou bien par mail aurelien.giberti13@gmail.com