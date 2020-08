Porticcio : un cas de Covid dans une soirée, l'ARS alerte les participants

La préfecture de Corse-du-Sud affirme que la soirée avait été interdite par la préfecture et que cette interdiction avait été notifiée au gérant de l’établissement. L'annulation de la soirée était motivée par le fait que l’affluence exceptionnelle attendue à cet événement festif ne permettait pas à l’organisateur de faire respecter les gestes barrières. Comme l'explique les services de la préfecture de Corse-du-Sud dans leur communiqué :



"L'établissement mis en cause avait déjà fait l’objet de plusieurs mises en demeure lui enjoignant de se mettre en conformité avec la règlementation sanitaire.

Sur le plan administratif "L'Alta Rocca " va être sanctionné. Pour mémoire, des contrôles sont effectués depuis le début de l’été dans les établissements festifs de Corse du Sud. Seize ont fait l’objet de mises en demeure. Six établissements n’ayant pas obtempéré ont fait l’objet de mesures de fermeture administrative.

Concernant cet incident dans cet établissement de Porticcio, une enquête est en cours pour établir précisément les faits et en tirer toutes les conséquences en termes de responsabilité administrative et pénale de l’organisateur de la soirée."