Porticcio : trio de femmes à l’honneur à la galerie Creazione

Située au cœur de Porticcio sur l’arrière du pôle d’activité, à deux pas du centre culturel et de la mairie, la galerie souffre quelque peu d’un manque de visibilité, mais lorsque l’on découvre ce bel espace lumineux de 70 mètres carrés et ses vitrines, on plonge directement au milieu des œuvres d’artistes corses. “Il est plutôt rare d’avoir une galerie comme celle-ci, avec autant de vitres. Elles permettent aux gens de voir à l'intérieur qu’à l’extérieur. Régulièrement des gens m’appellent en me disant avoir vu une œuvre qui les intéresse à travers une vitrine “ explique Jackie Raimondi, maîtresse des lieux. Femme d’expérience, qui sait ce qu’elle veut et artiste à facettes: aquarelliste, écrivaine, poetesse, Jackie est depuis toujours impliquée dans de nombreux projets artistiques et est, une nouvelle fois, galeriste. Et lorsqu'elle a pris la suite ce ce qui était auparavant un mélange de boutiques d’art et de déco, mais équipées de cimaises pour des expositions, elle a souhaité en faire une véritable galerie d’art, afin de mettre en lumière des artistes peintres, sculpteurs, plasticiens ou illustrateurs, graphistes “j’aime allier différents arts, en l'occurrence la peinture, la musique et la poésie qui me touchent particulièrement”.



Depuis février 2023, date de l’ouverture de sa galerie, la galeriste invite d’ailleurs à chaque vernissage un poète ou un écrivain. Jackie Raimondi est fière d’exposer à l’année deux sculpteurs bronziers que l’on ne présente plus. Gabriel Diana a accepté, fait rarissime, de lui confier quelques œuvres venant de son musée Dian’Arte de la Marana, et Patrick Brun des bronzes qui subliment la femme dans toute sa grâce. “Il n’y aurait pas eu de galerie si je n’avais pas eu ces 2 grands artistes qui me font confiance “. Les œuvres de ces artistes sont un fond permanent mais ce mois-ci, c’est un trio de femme que Jackie a souhaité mettre en avant.



Un univers féminin

Trois artistes très différentes qui, étonnamment, se mélangent parfaitement sur les murs de la galerie. “Faire en quelque sorte des “mariages” d’artistes n’est pas facile. Il faut appréhender les personnalités, les différents styles, mixer des artistes reconnus avec des autodidactes, c’est un véritable travail et le résultat est souvent étonnant. Cette galerie, un gros bébé pour moi, est un peu comme un navire “ confie la galeriste passionnée. “Mon nom de jeune fille est d’ailleurs Capitaine…” ajoute-t-elle en riant.



Marie-Céline Chottin peint depuis de longues années et expose régulièrement sur l’île ou sur le continent. Elle a confié 14 œuvres à la galerie Creazione. Ce qui frappe, ce sont les couleurs chaudes de ses tableaux qu’elle peint souvent à partir de photos. “Ma peinture est figurative, mais aussi un peu expressionniste, car cela m’inspire beaucoup. Je ne me compare évidemment pas à eux, mais je m’inspire de leurs couleurs. Je suis très admirative de Van Gogh ou Matisse en particulier “. De nombreux tableaux représentent différents lieux d’Ajaccio, sa ville de prédilection, mais également de la Corse dans son ensemble. Un de ses tableaux intitulés “corps astral de la Reine” sur lequel on voit Elizabeth II assise sur un banc, en train d’admirer la citadelle d’Ajaccio dans le fond, est en quelque sorte un hommage à la souveraine décédée l’an dernier “j’étais en train de travailler dessus le jour où elle est partie, j’ai souhaité lui faire un hommage en forme de clin d’œil, avec une jolie tenue en couleur et un chapeau, comme elle affectionnait ”.



Lorsque l’on avance un peu, ce sont les tons de bleu de Mony, artiste reconnue venant de Propriano, qui présente quelques œuvres abstraites. Arts plastiques, peinture sur bois, sur soie ou sur porcelaine ont longtemps rythmé ses week-ends. Puis elle franchit une étape en prenant durant plusieurs années des cours de peinture. Elle comprend alors que c’est ce pour quoi elle est faite, et passe de nombreuses heures devant son chevalet. Cela l’amène à exposer dans diverses galeries de l’île. “Je suis avant tout une coloriste, ce sont les couleurs qui me guident. J’ai une idée au départ, je choisis une couleur et un sujet abstrait, puis c’est mon imagination qui me guide “.



Pat O’Bine, la dernière femme du trio est chorégraphe de métier, passionnée depuis toujours par le mouvement. “Ce qui reste du mouvement dans la mémoire une fois la chorégraphie finie me fascine depuis toujours. Ce n’est pas une photo figée, mais un mélange de sensations, de souvenirs, de fragments de couleurs “. C’est ce qu’elle essaie de trouver dans les images qu’elle expose aujourd’hui. Sur certaines images on retrouve des danseuses de l’université de Corte au marché d’Ajaccio qu’elle a filmé. “Je fais des kilomètres de film ! ” plaisante- t-elle. “Et à partir de ça je fais des boucles que je décale dans le temps, l’espace, les vitesses avec mon ordinateur. Sans utiliser aucun logiciel”, précise-t-elle. “J’utilise un outil numérique, mais c’est moi qui crée. Une fois que j’ai trouvé l’image qui me plaît, je la fais imprimer sur aluminium”





Infos ++

La galerie Creazione vous attend à Porticcio le dimanche de 16h30 à 18h30 et de mardi à samedi de 11 à 13 heures et de 16 à 19h30.