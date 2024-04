Porticcio : Tous en piste pour la Semaine olympique et paralympique

Porticcio se prépare à accueillir la Semaine Olympique et Paralympique 2024, le samedi 6 avril prochain. Une journée placée sous le signe du sport et de la découverte, ouverte à tous, petits et grands.

L'événement se déroulera au Village des sports olympiques, qui sera ouvert de 9h à 17h. Au programme, une variété d'activités sportives de plage, telles que le beach-volley, le beach-tennis, le footy-volley et l'air badminton, permettront aux participants de s'essayer à différentes disciplines dans une ambiance conviviale et détendue.



Mais la journée ne se limitera pas à des activités sportives, elle proposera également des moments de convivialité avec des activités multisports, des flashmobs et des mini-olympiades. Une occasion unique de partager des moments de joie en famille ou entre amis tout en découvrant de nouvelles pratiques sportives.



En marge des activités, des ateliers olympiques seront également organisés, offrant aux participants l'opportunité de s'immerger dans l'esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques et de découvrir les valeurs qui les animent.



Pour participer, il vous suffira de vous inscrire en scannant le QR code sur l'affiche officielle de l'événement. Une démarche simple qui vous permettra de choisir votre activité, de renseigner vos coordonnées et de préciser si vous souhaitez vous inscrire seul ou en équipe. Si vous préférez vous inscrire en personne, rendez-vous à la mairie ou au Beach Park le 5 avril. Vous aurez également la possibilité de vous inscrire sur place le jour même à partir de 9h.







Rendez-vous est donné au parking des Tamaris et au Beach Park le 6 avril pour une journée placée sous le signe du sport et de la convivialité.