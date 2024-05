Porticcio : 2 jours de Beach-Volley de haut niveau

La plage de Porticcio sera « the place to beach » ce week-end. En effet, pour la première fois, le Rive Sud Volley-Ball, créé par les anciens joueurs professionnels Jean-François Exiga et Ludovic Castard, organisera un tournoi Série 2 de beach volley d’envergure sur le fameux Beach Park de Porticcio.Ce tournoi, organisé en partenariat avec la Mairie de Grossetto-Prugna-Porticcio et la Ligue Corse de Volley Ball, réunira des équipes masculines et féminines sur les 4 terrains de sable.Au programme du sport et de l’ambiance grâce à une animation musicale et des buvettes qui permettront aux spectateurs de profiter pleinement de l’événement.Samedi 25 Mai- Qualifications:de 9h à 14h en 1 set de 21.sans arbitre officiel.2 poules féminines de 5.2 poules masculines de 4.Sur 4 terrains.Les 2 premiers de chaque poule intègreront le tournoi principal.- Tournoi principal:de 14h à 20h en 2 sets de 21 et 1 set de 15 en cas d'égalité.4 poules de 3 équipes féminines et masculines.Sur 4 terrains.Les 2 premiers sont qualifiés.Avec arbitres officiels.A partir de 20h:quarts de finale en nocturne en 2 sets de 21 et 1 de 15 en cas d'égalité.Sur 2 terrains avec arbitres.Dimanche 26 mai:-Demi-finales féminines:de 10h à 11h en 2 sets de 21 et un de 15 si égalité.Sur 2 terrains.Avec arbitres.- Demi-finales masculines:à 11h en 2 sets de 21 et un de 15 si égalité.Sur 2 terrains.Avec arbitres.- Finales 3/4:à 13h en 2 sets de 21 et un de 15 si égalité.Sur 2 terrains.Avec arbitres.- Finale féminine:à 14h en 2 sets de 21 et un de 15 si égalité.Avec arbitre.- Finale masculine:à 15h en 2 sets de 21 et un de 15 si égalité.Avec arbitre.- Remise des prix: à 17h.Adresse: Parking des Tamaris, plage de la Viva, 20166 Porticcio.Sur site: un terrain de chauffe, une buvette, un DJ.Contacts: Jeff Exiga 0610491896 (organisateur). Inès Blons 0612963867 (organisatrice/joueuse). Ludovic Castard 0632463954 (organisateur/joueur). Sylvie Aurame 0670721717 (secrétaire générale).