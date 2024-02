Portes ouvertes au CFA de Haute-Corse : "Un outil de formation est un outil de liberté"

À l'approche du buffet préparé par les apprentis du pôle Métiers de bouche, Xavier Luciani, directeur du CFA, rappelle l'objectif de cette journée porte ouverte : « Faire connaître et reconnaître nos métiers, donner de l’espoir et des perspectives à notre jeunesse. » Il se félicite que de nombreux jeunes soient venus ce mercredi pour découvrir cette structure de 8 000 m2 consacrée à la formation. « Nous sommes une alternative dans la formation professionnelle, voilà le message que l'on doit faire passer à notre jeunesse. » Le CFA de Furiani est le plus grand centre de formation de Corse, il accueille, chaque année, plus de 700 apprentis. « Cet outil unique existe depuis 15 ans, il a été inauguré le 3 décembre 2008. La graine a germé, la récolte est déjà fructueuse ! » ajoute Xavier Luciani. Accompagné de la présidente de l'association, Valérie Straboni, il tient à féliciter toute la communauté éducative du CFA, mais aussi les 1 000 entreprises qui accueillent les étudiants. « C'est rassurant compte tenu du niveau économique local. Je rappelle qu'en Corse, 76 % des entreprises sont unipersonnelles. 20 % sont des TPE (très petite entreprise). Hormis dans la grande distribution ou les transports, nous n'avons pas de grosses entreprises » ajoute le directeur.





Nouvelle offre de formation

Pourtant, derrière ces mots positifs, en aparté, Xavier Luciani ne cache pas sa déception concernant l'annonce de création d'une nouvelle association dans le domaine de la formation : le groupe « Amparà-Méditerranée » né de l’union sacrée de la CCI de Corse et de la Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat. Il ne voit pas forcément d'un très bon œil cette nouvelle offre consulaire qui a changé de nom pour devenir une marque. Sa réaction est claire : « On a tout ce qu'il faut sur place, mais on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. » Il rappelle alors que le CFA de Furiani, rattaché à la ville de Bastia a 45 ans d’existence : « Notre établissement a vocation à servir cette mission noble : donner un avenir à notre jeunesse. »

Il tient également à adresser des remerciements plus spécifiques à trois fidèles sociétés qui l'ont notamment aidé à organiser cette journée portes ouverte : la concession Mercedes-Benz voisine, la boulangerie Straboni de San-Giuliano et le groupe Gandolfi viande. Avant de conclure en rappelant, une fois de plus : « Nous sommes là pour former cette jeunesse qui est notre avenir et celui de la Corse. Un outil de formation est un outil de liberté. »