Port du masque, isolement, autotests : tout ce qui change dès lundi dans les établissements scolaires

Le protocole reste inchangé dans les collèges et lycées : les cas contacts non vaccinés devront s'isoler pendant 7 jours et effectuer un test Covid-19 avant de retrouver le chemin de l'école. Pour les élèves vaccinés mais cas contacts, ils peuvent rester en classe mais devront s'acquitter d'un test.

Élève comme personnel, il faut rester à l'isolement pendant 7 jours en cas de test positif.





Les sorties scolaires seront favorisées puisque les transports facilités.

Le ministère recommande cependant "dans un premier temps et dans la mesure du possible, de limiter les brassages trop importants entre groupes-classe et niveaux notamment pendant les temps de recréation et de restauration."