Ponte-Leccia : de nouveaux bacs pour mieux trier les déchets

Alors que les initiatives se multiplient en matière de recyclage des déchets, les municipalités apportent elles-aussi leur pierre à l’édifice. Ce vendredi 10 février, la commune de Ponte Leccia, en Haute-Corse, a ainsi déployé son nouveau dispositif éco-responsable. Il consiste en la mise en place, dans chaque foyer, de cinq bacs de tri sélectif, dédiés à cinq catégories de déchets : ordures ménagères, emballages, verre, papiers, et biodéchets. « On a commencé à informer nos administrés il y a un an », précise Latifa Carlet, responsable environnement au sein de la communauté de communes Pasquale Paoli, initiatrice du projet. « Et depuis le 16 janvier, on distribue le matériel. Ça devrait être finalisé dans trois semaines. »



Pour le moment, les 400 foyers concernés semblent plutôt réceptifs à cette expérimentation. « Trier les déchets, ça ne dérange personne. En revanche, là où on a pu rencontrer quelques petites difficultés, c’est sur la quantité des bacs. Mais au final, on voit que depuis le déploiement, tout le monde arrive à trouver de la place chez soi pour les cinq poubelles », complète Latifa Carlet, satisfaite du démarrage. D’autant que ces accrocs permettent également de faire évoluer la formule : Ponte Leccia se livre actuellement à une phase de tests, prévue pour un an, à l’issue de laquelle des modifications pourront être apportées.