Ponte-Leccia : Une journée de sensibilisation aux risques majeurs pour les élèves du cycle 3

La Journée de la résilience a été initiée en 2022 par le gouvernement. Elle vise à la diffusion de la culture du risque et de la résilience auprès de l’ensemble des publics. En présence du Directeur Académique, Bruno Benazech, Stéphane Marchand, inspecteur académique pour la circonscription de Balagne, Jean-Baptiste Grimaldi, conseiller départemental de prévention à l’éducation national, référent prévention MAIF, Florence Caccia a proposé à ses élèves de Ponte Leccia une demi-journée consacrée à la sécurité et aux risques majeurs à travers le jeu « PrévEntraide » créé par l’Association Prévention MAIF. « C’est un jeu de société, style Trivial Pursuit qui permet de familiariser les enfants et les adolescents aux attitudes et comportements à adopter lors d’événement liés aux risques majeurs comme inondations, feux de forêt, canicules, séismes, avalanches et autres phénomènes météorologiques » explique JB Grimaldi. « Cette animation permet de travailler cette thématique de la sécurité de manière ludique. L’enseignante s’en sert pour mettre en place tout un volet pédagogique comme la connaissance du territoire à travers l’histoire et la géographie. C’est un travail transdisciplinaire. En Corse il y a un gros à travail à faire dans ce domaine de la sécurité et de la prévention. Tout au long de l’année en partenariat avec l’Education Nationale, la CdC et les diverses institutions, notre association Prévention MAIF organise ce genre d’opération dans les établissements scolaires de la Haute-Corse. Cela va de la maternelle aux élèves de Terminale ».

Également partenaires de cette animation, les pompiers de Ponte Leccia qui avaient mis en place un atelier de secours.