Ponte-Leccia : Les confitures championnes du Monde de Carole Sarossy

Aujourd’hui, Carole Sarossy propose 160 sortes différentes de confitures, « ou plutôt, je les ai créées, mais je préfère les réaliser sur commande de manière à ne pas avoir de stock. Je me limite également dans la fabrication et je vends mes productions sur les marchés ainsi que dans quelques épiceries fines sur l’île », poursuit la confiturière. Elle a commencé en utilisant la menthe sauvage avec des cerises noires et les fraises, puis très vite elle a préféré proposer ses recettes avec la nepita, tout comme pour la framboise et la clémentine. Et le résultat a été remarquable.



Carole Sarossy a également mis au point des confitures de figues avec de l’armagnac et de l’extrait de violettes ainsi qu’une figue à l’immortelle avec des résultats tout à fait surprenants ! « Je propose aussi de la poire au thym, et pour ma confiture appelée « matin câlin », j’y mets du romarin avec de l’orange, du citron, de la clémentine et du miel. Et je dois dire aussi que la poire au thym peut se déguster avec une viande blanche. C’est excellent ! » Outre les confitures à base de figues, on peut accompagner les fromages avec une confiture de courgettes.



C’est en surfant sur la toile que Carole Sarossy a découvert qu’il existait des concours nationaux et internationaux. Mais lors du Salon du Chocolat de Bastia en 2016 qu’elle décroche son premier titre de Championne de France qui lui donne envie de viser plus haut. Elle participe donc au Championnat du monde de 2019 dont le thème portait sur le travail de la figue, « et à ma grande surprise, le jury m’a décerné le titre, tandis que le ministère de l’Agriculture m’a attribué une médaille d’or. Ce fut une immense satisfaction et une reconnaissance de mon travail », avoue Carole Sarossy.

Outre sa production, la confiturière travaille également divers fruits exotiques comme l’ananas, la mangue ou encore la grenade qu’elle propose avec du miel et des paillettes d’or. Et sa dernière création est une gelée de champagne aux paillettes d’or ou à la truffe, pour les soirées festives !



Contact : Carole Sarossy, 06.26.01.58.39.