Pont d’Altiani : Nouvelle mobilisation ce samedi pour "protéger le vivant"

Le Pont d’Altiani, classé monument historique en Costa Serena, enjambe le fleuve du Tavignano. Un fleuve que veulent protéger les diverses associations regroupées au sein de A Rimigna. « C’est sur ce pont magnifique que le 6 février 2021 a été créée A Rimigna, un réseau de mise en lien des individus, collectifs et associations qui appellent de leurs vœux un autre récit pour la Corse : un réseau pour dire l’urgence environnementale et sociale déjà tangible » explique Xavier Sandoy de Casabianca membre de l’association.



A Rimigna regroupe ainsi, entre autres associations, Terra Libera, Balagne en Transition, Ventu di Mare, Zeru Frazu, Extinction Rebellion Corsica, Fior di Vita, I Sbuleca Mare, Granagora, Le Fruit Fabriquant de Culture, Mare Vivu, Paese d’Avene, U Svegliu Calvese …. « Aujourd’hui, la réalité : pendant deux ans, des conflits, des crises sanitaires et sociales répétitives, des événements climatiques planétaires inédits ont prouvé l’instabilité grandissante de notre organisation sociétale et confirmé notre intuition : l’impérieuse nécessité de se mettre en lien ».



Dans son combat, et pour continuer à rassembler, A Rimigna propose désormais sa lettre, une newsletter mensuelle regroupant les rendez-vous et événements clefs des associations et collectifs signataires du pont d’Altiani de février 2021 et aussi de ceux à venir. « Le but est simple : constituer LE réseau corse de la protection du Vivant sous toutes ses formes. Aujourd’hui, bon nombre d’entre nous le savent, le Fleuve Tavignanu risque de supporter un projet qui met en danger la qualité de l’eau qui le façonne depuis la nuit des temps, et, par conséquent, toutes les cultures qu’il alimente dans la plaine orientale. S’il est important que nous échangions sur le « quoi » faire face à ce projet, il est plus impérieux encore de savoir « comment être » face à ce changement radical dans nos foyers. C’est en actant nos visions et les incarnant dans nos comportements, dans notre quotidien, que nous donnerons à voir cet autre récit, pour entraîner avec nous ceux qui hésitent encore à faire la bascule dans un monde résilient ».



Et le collectif de citer Alessandro Pignocchi, chercheur français en sciences cognitives et philosophie : « Nous sommes collectivement écrasés par un monde hégémonique, régi par les lois de l’économie, (…) où les milieux de vie et une quantité toujours croissante d’humains se retrouve assignés à la catégorie des objets que l’on exploite, que l’on use jusqu’à la trame, sans la moindre retenue ni le moindre devoir de réciprocité. Comment faut-il s’y prendre pour affaiblir ce monde, le fracturer, et laisser émerger d’autres mondes plus égalitaires, où le pouvoir politique serait non seulement réparti équitablement entre les différents humains mais aussi étendu aux autres êtres vivants ? »