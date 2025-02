Pompiers de Haute-Corse : une collecte de 20 401,60€ pour le Téléthon

Les sapeurs-pompiers ont toujours été des partenaires importants pour l'AFM Téléthon

Cette année, particulièrement, un record de collecte a été établi par le SIS 2B, (Service d'incendie et de secours) de Haute-Corse, avec un total de 20 401,60€ en réalisant des actions sur toute la Haute-Corse (repas, ateliers dans les écoles, ventes, etc.). Ils se sont particulièrement investis en organisant des opérations diverses et spectaculaires, comme ce défi de joindre depuis Bastia, Bonifacio en en aviron.





Défi contrarié mais…

Malheureusement le mauvais temps a empêché le défi, préparé avec minutie ​avec l'aviron de Haute-Corse, qui a assuré avec eux toute la préparation, d'aboutir, mais leur exploit et tous les efforts demandés pour sa préparation méritaient d'être salués.

Le comité directeur de l'AFM Haute-Corse n'a pas manqué de le faire et s'est félicité, comme bien l'on pense, de "cet engagement historique et de ce beau résultat". Des remerciements réitérés, lundi, lors de la remise de chèque symbolique à Catherine Chateau-Artaud, la coordinatrice de l'AFM Téléthon de Haute-Corse par le colonel Colonel Pierre Pieri, le lieutenant-colonel Thierry Nutti ainsi que Géraldine Vinciguerra et Jocelyne Tarallo, les chevilles ouvrières du SIS2B pour le Téléthon 2024.

Une année record qu'ils espèrent renouveler, et pourquoi la ne pas dépasser, en 2025.