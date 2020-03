Pollution : mauvaise qualité de l’air en Haute-Corse

La Corse est actuellement touchée par un flux d'Est apportant avec lui des particules en suspension. La qualité de l'air est donc mauvaise en Haute-Corse. Afin de limiter la production de particules évitez les écobuages.En plus de cette période de confinement, nous rappelons aux personnes sensibles et vulnérables de limiter les sorties et tout effort physique.En cas de symptômes, n'hésitez pas à consulter un médecin.Un point d’information sur l'évolution de la situation sera réalisé demain.+ d'infos : https://urlz.fr/9Xco