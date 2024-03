Pollution de l'air : la "brume des sables" venue du Sahara perdure en Corse

La procédure d'alerte à la pollution aux particules fines a été déclenchée vendredi pour toute la Corse par l'organisme de prévision Qualitair Corse qui prévoit la persistance de l'épisode pour tout le week-end. "Un épisode de pollution exceptionnel est en cours dû aux particules sahariennes, les mesures sont extrêmement élevées sur l’ensemble de la région" lit-on dans le communiqué qui a été publié ce samedi.



Le seuil d'alerte a été dépassé dès vendredi pour l'ensemble de la région du à un flux de Sud transportant des poussières désertiques contribuant à l'augmentation des niveaux de particules fines (PM10) produits localement..

Durant ce type de phénomène, en particulier en cas de gêne respiratoire ou cardiaque, il est recommandé "d'éviter les efforts intenses" et plus généralement de limiter les émissions d'origine automobile, industrielle, artisanale et domestique, de privilégier les modes de déplacement non polluants et les sorties brèves, de réduire les activités physiques et sportives intenses.