Pollution aux particules fines : dépassement du seuil d'alerte en Corse

"Pour demain jeudi, la situation devrait être identique mais pour après-demain un nouvel apport de particules d’origine désertique pourrait concerner la Corse-du-Sud" ajoute Qualitair Corse

Le 25 octobre, les concentrations en particules fines dans l’air ont encore augmenté tout particulièrement sur la Corse-du-Sud.Pour la journée du 26 octobre, le seuil devrait, cette fois-ci, être dépassé pour la Haute-Corse avec des concentrations plus importantes sur Bastia et le Cap Corse."Ces dépassements du seuil d’alerte, constaté mardi en Corse-du-Sud et prévu mercredi en Haute-Corse entrainent le passage réglementaire en procédure d’alerte.Ce niveau de procédure, le plus haut, sera maintenu jusqu’à la fin de l’épisode" avertit Qualitair.