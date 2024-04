Pollution aux biomédias : Global Earth Keeper exige des réponses et des actions

Vous en avez certainement déjà croisé sur les plages de la côte orientale de l’île. Les biomedias, petits filtres cylindriques en plastique d’un diamètre de 1 à 5 cm centimètres, sont présents sur le littoral corse depuis 2020 et envahissent notamment régulièrement la lagune de la Marana, sans que l’on puisse savoir d’où ils viennent. Afin d’interpeller les pouvoirs publics sur ce qu’elle considère comme « un scandale aussi important que celui des boues rouges », l’ONG Global Earth Keeper tenait une conférence de presse sur cette pollution récurrente, ce vendredi matin devant la préfecture de Bastia.



Utilisés pour traiter les eaux usées, les biomédias sont enduits de bactéries utiles à la dégradation des boues et sont utilisées par de nombreuses stations d’épuration. Mais régulièrement plusieurs milliers de ces filtres finissent sur les littoraux méditerranéens causant ainsi un impact important sur l’environnement. « La plupart des biomédias que l’on ramasse en Corse sont ceux qu’utilise Veolia et sa filiale water technologie », indique Laurence Constantin, la présidente de Global Earth Keeper. « Nous avons déjà sollicité la mise en place de solutions comme la création de bassins tampons et la mise en place de capteurs en cas d’anomalie, mais à ce jour, il n’existe pas de veille quant au déversement de ces filtres en polyéthylène qui, malgré leur nom, ne sont pas biodégradables. Leur impact sur la flore et surtout sur la faune marine est désastreuse. Ingérés par les tortues et par les mammifères marins, ils obstruent leur système digestif et tuent des spécimens d’espèces menacées, voire en voie d’extinction », déplore-t-elle.



« Nous voulons que des moyens soient mis en œuvre pour que ces dispositifs cessent de se déverser dans la mer »



En octobre 2021, plusieurs dizaines de milliers de biomédias avaient été retrouvés sur le littoral corse. Une pollution qui avait conduit l’Office de l’Environnement de la Corse à porter plainte. « Depuis, nous savons que la régie Aqua Publica avait perdu 7 millions de biomédias depuis son site de la Marana. Des travaux ont été effectués dans cette station. Pour autant, il est possible qu’un certain volume ait été capturé par des rochers ou des algues et émerge aujourd’hui. Depuis l’Italie aussi, des nappes de biomédias se sont échappées d’une station de Salerne où Veolia est poursuivi en justice. Nous voulons que des moyens soient mis en œuvre en amont et en aval pour que ces dispositifs cessent de se déverser dans la mer et que, le cas échéant, les pollueurs soient contraints de prendre en charge leur récupération et leur destruction. L’instruction est toujours en cours, nous souhaitons être informés de son avancée », martèle Laurence Constantin, tandis qu’à ses côtés Nadège Chavane, qui anime une cellule de veille à Porto-Vecchio relève que depuis un mois la côte orientale de l’île est à nouveau touchée par l’échouage d’une vague importante de biomédias.



« Notre société s’appuie largement sur les associations au niveau social et aussi environnemental », souffle pour sa part Dominique Milanini, membre actif de Global Earth Keeper, s’insurgeant sur l’inertie des institutions : « La Direction des Territoires et de la Mer (DTM), les communautés de communes, les mairies, la préfecture maritime et d’autres, ont autorité pour exiger que cette pollution cesse, mais tout le monde se renvoie la balle. On nous dit que c’est la conception des stations qui est en cause. Dans ce cas, que la filiale de Véolia soit poursuivie ! Selon toute vraisemblance, six stations sur sept en Corse sont des modèles qui ne permettent pas un usage sécurisé des biomedias. Pourquoi les laisser fonctionner en l'état ? Notre association ne vit que grâce aux dons, sans subvention. Autrement dit, on demande aux contribuables qui payent une taxe de dépollution sur leur facture d’eau de soutenir les ONG financièrement et en prime de prêter main forte pour ramasser. Nous refusons d’être les éboueurs d’un littoral rendu impropre à la fréquentation par des pollueurs qui n’assument pas leurs responsabilités ! C’est trop facile ».