"Polluants éternels" : 5 sites sont présumés contaminés en Corse

Pour la Corse-du-Sud, Laurent Poggi, directeur des aéroports, indique qu'il n'y "pas ce type de produit à Figari" et "qu'il n'y en a plus à Ajaccio"



La BA126 concernée

À la BA 126 de Ventiseri-Solenzara on souligne que "les PER et polyfluoroalkylées, plus connus sous le nom de PFAS, sont des substances aux propriétés chimiques spécifiques utilisées notamment dans les émulseurs servant à lutter contre les incendies d'hydrocarbures, au titre de leurs propriétés filmogènes permettant d’étouffer l’incendie et de limiter le risque de reprise du feu."



Et on reconnaît être concerné par cette problématique "avec l'utilisation des émulseurs par les véhicules de sécurité incendie de l’aéroport. Ces produits sont les seuls efficaces pour intervenir sur un aéronef en flammes."



Mais l’armée de l’air affirme qu'elle "applique strictement les réglementations en vigueur pour l’utilisation de cette classe de produit et s’inscrit dans une démarche encore plus vertueuse en dotant les bases aériennes d’ouvrages permettant la récupération et le retraitement des mousses d’extinctions utilisées à des fins de maintenance ou d’entraînement. Et précise encore que leur "emploi est d’ores et déjà limité au strict nécessaire et les zones potentiellement contaminées" dans le passé font l’objet d’un suivi."

Sur la carte d’Europe de la contamination par les PFAS dressée par Le Monde , 5 sites, utilisateurs de mousses anti-incendie, sont présumés être contaminés en Corse : il s’agit d’Ajaccio-Napoléon Bonaparte, de Figari-Sud Corse, de Calvi-Sainte-Catherine et de Bastia-Poretta. Un cinquième site, la Base aérienne 126 de Ventisri-Solenzara, figure dans la liste des sites présumés contaminés a ces PFAS.À la direction des aéroports de Haute-Corse, Pierre-François Novella rappelle que les aéroports de Corse sont engagés dans une démarche de protection de l'environnement et de valorisation de la Biodiversité . "En effet, compte tenu de l'importance de la protection de notre environnement et parfaitement en phase avec les politiques aéroportuaires sur la minimisation de la persistance dans l'environnement, dès le début des années 2018, à l'instar des aéroports de Bastia et de Calvi, les Services de sauvetage et de Lutte contre l'Incendie se sont dotés d'émulseur totalement vierge de composés fluorés comme moyens d'extinction des feux d'hydrocarbure", affirme-t-il.