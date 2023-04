Pôle Emploi Corse initie la démarche d’amener le service au plus près de la population

De Ponte-Leccia à Calenzana, de Poggio-Mezzana à Bonifacio en passant par Cozzano, du 4 au 13 avril derniers, Pôle Emploi organisait une grande opération de village itinérant afin de permettre aux habitants d’accéder au plus près de chez eux à des informations sur l’emploi, l’orientation et la formation. « Avec A Piazzetta di l’Impiegu è di a Furmazione, l’objectif a vraiment été d’aller dans des villages où nous ne sommes pas implantés », explique Christian Sanfilippo, directeur régional de Pôle Emploi.



Dans cette optique d’amener le service au plus près de la population et de répondre aux besoins particuliers des territoires, Pôle Emploi a pu compter sur l’appui ses partenaires que sont l’AFPA, l’APEC, Cap Emploi, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat, la Chambre de Commerce et de l'Industrie, Corsica Orientazione, la Collectivité de Corse, le MEDEF, les missions locales, la préfecture de Corse ou encore Transitions Pro. « Le but était d’avoir tous les interlocuteurs en capacité de répondre et de pouvoir de couvrir tous les sujets : emploi, orientation, formation », souligne ainsi Christian Sanfilippo en dévoilant que selon les villages, l’opération a rassemblé entre 30 et 120 personnes.