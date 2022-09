Poggio Mezzana : Jean-François Servetto tué à son domicile

La victime, connue pour des faits liés au grand banditisme, se trouvait à l'intérieur de son domicile de Poggio Mezzana quand ce mercredi 21 septembre, vers 23 heures, a été pris pour cible par un tireur. Touché au thorax, malgré l'intervention rapide des secours prévenus par un proche, Jean-François Servetto n'a pas survécu à ses blessures et il est décédé sur place.

Une enquête pour "assassinat et association de malfaiteurs en vue de préparation d’un crime" a été ouverte par le procureur de la République de Bastia, Arnaud Viornery, et confiée conjointement à la section de recherches de la gendarmerie et à la police judiciaire.