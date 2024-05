Poésie : « È u ventu » le dernier recueil de Petru Leca

Ce livret de 120 pages fait la part belle à l'amitié, l'amour aussi, avec la Corse en beauté fatale, parfois. En guise de présentation un extrait de la préface signé Ghjuvan Ghjaseppiu Franchi :

« Trattendu si di ciò ch’ellu hè cunvinutu di chjamà « u veru » in Puesia, porghje possu, par issi scritti, a tistimunianza fresca fresca di quand’ì noi turnedimu à leghje, cù l’autore, u inseme di e puesie par scaccià ne, cum’è di solitu, i sbagli. Compiu issu parcorsu frà e scagliòle d’una vita ch’ùn si sà s’ella fù meia o vostra – da tantu chì isse cose à parechji di noi, l’hà da pare d’avelle vissute – quellu Petru chì cù mecu turnava à scopre u so scrittu, ne iscì addìanatu, sprimuntu quant’è à sbuccà, spasimante, d’un campu di battaglia ed avè buscu e so propie parolle cum’è tante palle in carne viva ! Trapanatu, dicu, micca da ogni sbrullata di issu kaleidoscopu d’un parcorsu umanu, ma da certe passate à l’istrettu, da certe evucazione chì… Fù a prima volta, in vita meia, ch’e’ pigliedu cuscenza di quant’ellu pò esse vitale un iscrittu, è vitale dinò l’armòniche chì vi facenu tene in zenu tale goccia di u vostru sangue cum’è un diamante frizzurosu ! »